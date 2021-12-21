На 21 декабря в Орловской области 211 новых случаев ковида, выздоровело 643 человека

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за сутки выздоровело от ковида втрое больше человек, чем заболело. Федеральный оперштаб представил свежую статистику и мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 21 декабря 2021 года.

Диагноз covid-19 подтвердился у 211 жителей региона. Общее число случаев коронавируса - 68 610.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом сразу 643 человека. За все время наблюдения излечилось 59 121 человек.

Несмотря на снижение заболеваемости, продолжает коронавирус уносить человеческие жизни. Федеральный оперштаб сообщает о 6 летальных исходах за последние сутки, всего умерло 1 429 жителей Орловской области с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.