Орловец до смерти забил собутыльника из-за куртки, а тело закопал в своем дворе

Фото: СК по Орловской области

Житель Орла задержан по подозрению в убийстве своего знакомого. Пьяный конфликт между мужчинами разгорелся из-за без спроса надетой куртки, один забил другого до смерти, а тело закопал во дворе.

Все произошло на территории частного дома в Советском районе. Тело 53-летнего мужчины было обнаружено во дворе, закопанным в грунт. На нем было множество ран: смерть была явно криминальной. Следователям удалось установить, что же произошло. Как оказалось, 46-летний ранее судимый орловец проводил время за бутылкой горячительного со своим знакомым постарше. Гость надел куртку хозяина дома, не спросив разрешения. Это вывело орловца из себя, он набросился на товарища, избивал его ногами, руками, а после вход пошел подвернувшийся под руку табурет.

Лишь через некоторое время хозяин дома заметил, что его знакомый не подает признаков жизни. Он решил избиваться от тела, но преступление не замеченным не осталось.

- Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть). Подозреваемый на месте продемонстрировал обстоятельства совершенного им преступления, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.