Зимние каникулы в орловских школах начнутся раньше - с 27 декабря

Орловские школы уйдут на каникулы с 27 декабря Фото: Ольга СУПОНЕВА

В школах Орловской области зимние каникулы начнутся раньше обычного. Ученики начнут отдыхать с 27 декабря.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 20 декабря. Он связал решение отправить детей на отдых раньше с тем, что в учащиеся нередко болеют ОРВИ, участились случаи вызовов врачей. Уход на каникулы позволит - цитата - "снизить эпидемическую нагрузку на детей".

- В школах закрыты на карантин по коронавирусу 19 классов в 12 школах и 99 классов в 21 школе - в связи с ОРВИ и гриппом. Также из-за COVID-19 на карантине находятся 2 группы в 2-х учреждениях СПО, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

При этом время выхода с каникул останется прежним: учащиеся отдохнут до 9 января и вернутся к учебе. Что касается детских садов, то они продолжат работать.