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Общество20 декабря 2021 14:09

В Орле открылись елочные базары: где купить новогоднее дерево

Публикуем адреса елочных базаров в Орле
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле началась торговля новогодними деревьями. Елочные базары открылись по десяти адресам, рассказываем, где в Орле купить живую ель, сосну или пихту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего в областном центре накануне 2022 года развернулось 10 елочных базаров. Приобрести ель можно в Заводском, Советском и Железнодорожном районах.

Так, торговля идет по нескольким адресам на Комсомольской улице: в районе дома №77, №356, №384, №242, №78б. В двух местах открыты базары на Октябрьской - в районе дома №120 и №60 (пересечение с улицей 60 лет Октября). Также елки продаются в сквере кинотеатра "Родина" в Трамвайном переулке, в районе дома №20 по улице Пушкина, а также близ дома №19 по улице 8 Марта.