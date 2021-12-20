В Орле открылись елочные базары: где купить новогоднее дерево

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле началась торговля новогодними деревьями. Елочные базары открылись по десяти адресам, рассказываем, где в Орле купить живую ель, сосну или пихту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего в областном центре накануне 2022 года развернулось 10 елочных базаров. Приобрести ель можно в Заводском, Советском и Железнодорожном районах.

Так, торговля идет по нескольким адресам на Комсомольской улице: в районе дома №77, №356, №384, №242, №78б. В двух местах открыты базары на Октябрьской - в районе дома №120 и №60 (пересечение с улицей 60 лет Октября). Также елки продаются в сквере кинотеатра "Родина" в Трамвайном переулке, в районе дома №20 по улице Пушкина, а также близ дома №19 по улице 8 Марта.