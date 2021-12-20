Орловец отдал 30 тысяч мошеннику, обещавшему продать ему очки виртуальной реальности

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орла мечтал купить очки виртуальной реальности, но наткнулся на мошенников. Мужчина перевел "продавцу" из интернета 30 тысяч рублей, однако желанную вещь не получил, да еще и лишился своих денег.

Подробнее о случае кибер-мошенничества рассказали в полиции. С заявлением в правоохранительные органы обратился 45-летний мужчина. Как оказалось, на сайте частных объявлений он нашел предложение о продаже очков виртуальной реальности, правда продавались они в другом регионе. Орловец связался с продавцом, договорился о сделке и перечислил оговоренную сумму. Но товар ему так никто и не прислал.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее время расследование, устанавливается личность подозреваемого, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции просят орловцев быть бдительными, совершая покупки онлайн. Стоит насторожиться, если ценная вещь продается гораздо дешевле рыночной стоимости, нельзя переходить по ссылкам, которые вам присылают незнакомцы, сообщать им данные от вашей карты и тем более переводить деньги.