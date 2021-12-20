Более полумиллиарда рублей получит Орловщина на строительство и ремонт дорог

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловская область получит более полумиллиарда рублей от федерального центра на строительство и ремонт дорог. Суму в 547 миллионов рублей в регион направят в ближайшие два года.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства области. Распоряжение о финансировании дорожной деятельности в регионах России подписал Михаил Мишустин: всего области получат 100 миллиардов рублей. Часть из этих денег достанется и орловскому региону.

- Орловской области предусмотрено 273,5 миллиона рублей в 2022 году и столько же в 2023 году, - пояснили в Правительстве области.