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Общество20 декабря 2021 13:13

В Орловскую область 20 декабря доставили очередную партию "Спутника V"

Несколько тысяч доз вакцины от коронавируса распределят по прививочным пунктам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Орловскую область

Еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Орловскую область

Фото: Архив "КП"

Еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Орловскую область 20 декабря. Несколько тысяч доз препарата распределят по прививочным пунктам.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем аккаунте инстаграма.

- В регион сегодня поступила партия вакцины - 7200 доз "Спутник V". В ближайшее время будет распределена по всем пунктам вакцинации, - написал глава региона в соцсети.

В Орле в ежедневном режиме продолжают работу пункты вакцинации от коронавируса. График их работы можно посмотреть здесь.