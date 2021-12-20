В Орловскую область 20 декабря доставили очередную партию "Спутника V"

Еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Орловскую область Фото: Архив "КП"

Еще одну партию вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Орловскую область 20 декабря. Несколько тысяч доз препарата распределят по прививочным пунктам.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем аккаунте инстаграма.

- В регион сегодня поступила партия вакцины - 7200 доз "Спутник V". В ближайшее время будет распределена по всем пунктам вакцинации, - написал глава региона в соцсети.

В Орле в ежедневном режиме продолжают работу пункты вакцинации от коронавируса. График их работы можно посмотреть здесь.