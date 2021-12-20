В пригороде Орла молодой водитель "ВАЗа" спровоцировал ДТП с пострадавшим

В ДТП пострадал один человек Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орла столкнулись кроссовер "Рено" и легковой "ВАЗ". В ДТП пострадал есть пострадавший.

Автомобильная авария произошла в поселке Мала Куликовка. Вечером 19 декабря по Центральной улице ехал на отечественной "Десятке" 21-летний молодой человек, он двигался в сторону дороги "Орел-Тамбов". Со встречного направления ехал "Рено Дастер", управлял им 34-летний водитель.

- В районе дома №183 по улице Центральной водитель "ВАЗа" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Рено". В результате ДТП водитель автомобиля "Рено" получил телесные повреждения, отказался от госпитализации, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.