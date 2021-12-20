Орловская область оказалась в аутсайдерах рейтинга доступности бензина Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область оказалась в аутсайдерах рейтинга доступности бензина. Регион расположился на 73 строчке из 85.

Исследование представило РИА. При составление рейтинга в расчет бралась средняя стоимость топлива и количество бензина, которое можно купить на среднюю зарплату в том или ином регионе России. Так, в Орловской области средний ценник на бензин марки АИ-92 на октябрь 2021 года составлял 46 рублей 30 копеек, а на среднюю заработную плату можно было залить 635 литров топлива. При этом в регионах, расположившихся на первых строках рейтинга, на зарплату можно приобрести более 1500-2000 литров.

Согласно рейтингу, самым доступным бензин является для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Чукотки, Ненецкого АО и Магадана. А внизу рейтинга - Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Ивановская область.

Регионы-соседи Орловской области обогнали ее в рейтинге. Так, на 68 строке оказался Брянск, на 49 Курск, на 46 Липецк, на 36 Тула и на 24 Калуга.