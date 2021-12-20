Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Мценском районе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Мценском районе Орловской области один человек погиб и один пострадал при пожаре в жилом доме. ЧП с трагическими последствиями случилось в селе Тельчье 19 декабря.

Пожарным о бушующем пламени очевидцы сообщили около одиннадцати вечера. Спасатели прибыли на место происшествия, к тому моменту открытым пламенем горели веранда и кухня, огонь повредили внутренние помещения дома. Пожарные обнаружили внутри тело женщины, личность которой устанавливается, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В огне пострадал 65-летний мужчина, его доставили в Мценскую районную больницу.

Причину пожара в настоящее время устанавливают специалисты.