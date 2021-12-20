Коронавирус в Орле, последние новости: за выходные выписано больше тысячи человек

Оперштаб представил свежую статистику по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Свежие данные о распространении коронавируса в регионах России представил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 декабря 2021 года.

За прошедшие выходные в Орловской области заболело ковидом 437 человек: 223 случая подтвердилось за субботу и 214 за воскресенье. Количество заболевших постепенно снижается. Общее число подтвержденных у жителей региона случаев коронавирусной инфекции - 68 399.

Выздоровело и выписано гораздо больше человек, чем заболело: отрицательным ПЦР-тест оказался у 1 186 орловцев. За субботу выписано 574 человека, а за воскресенье сразу 612. Суточное количество выздоровевших практически втрое превысило число заболевших. Всего выздоровело 58 478 человек.

Однако смертность остается высокой. За два дня скончалось от коронавируса 11 человек. Число смертей за все время пандемии - 1 423.