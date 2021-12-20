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Происшествия20 декабря 2021 8:46

В Орле пожарные спасли несколько дней просидевшего на дереве котенка

Четверолапого малыша передали хозяйке
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Спасатели вызволили котенка, на несколько дней застрявшего на дереве

Спасатели вызволили котенка, на несколько дней застрявшего на дереве

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели вновь пришли на помощь угодившему в беду животному. На этот раз вызволять пришлось котенка, забравшегося на дерево.

Спасательную операцию развернули в Северном районе города. Четверолапый малыш вскарабкался на дерево близ жилой многоэтажки по Раздольной улице. Слезть самостоятельно котенок никак не мог, не могла ему помочь и хозяйка. Так он и сидел на дереве несколько дней, пока на подмогу не вызвали сотрудников МЧС.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, на место прибыли пожарные. Они вызволили животное: котенка сняли и передали хозяйке.