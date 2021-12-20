В двух многоэтажках Орла спустя полгода заменили сгоревшие лифты

Лифты заменили и запустили. Фото: ОНФ в Орловской области

В Орле спустя полгода заменили два лифта, которые вышли из строя после пожаров в шахтах. Все это время жителям, в том числе и пожилым людям, приходилось покорять лестницу пешком.

В доме на Матросова, 52 лифт не работал с июня, а на Комсомольской, 272 и вовсе с апреля. К решению проблемы жителям пришлось подключать общественников и прокуратуру.

- В двух многоэтажках установили новые лифты после произошедших пожаров. Люди долго бились, чтобы органы исполнительной власти и фонд капитального ремонта взялись за работу и произвели замену лифтов. Но удалось это сделать только после того, как в вопросу подключились активисты Народного фронта и прокуратура Орловской области, - рассказали в региональном отделении ОНФ.

Сейчас лифты запущены.