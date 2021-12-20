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Происшествия20 декабря 2021 8:01

Пожилой водитель на "Оке" перевернулся на дороге в Орловской области

С места аварии мужчину увезли в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Водитель малолитражки госпитализирован

Водитель малолитражки госпитализирован

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области пожилой водитель "Оки" пострадал в ДТП. Его малолитражка опрокинулась.

Происшествие случилось 19 декабря. По дороге "Ливны - Екатериновка" ехал 62-летний мужчина, он вел отечественный автомобиль со стороны села Николькое в сторону Троицкого. В какой-то момент машина вышла из-под контроля, водитель не справился с управлением.

- Водитель совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.