Пожилой водитель на "Оке" перевернулся на дороге в Орловской области

Водитель малолитражки госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области пожилой водитель "Оки" пострадал в ДТП. Его малолитражка опрокинулась.

Происшествие случилось 19 декабря. По дороге "Ливны - Екатериновка" ехал 62-летний мужчина, он вел отечественный автомобиль со стороны села Николькое в сторону Троицкого. В какой-то момент машина вышла из-под контроля, водитель не справился с управлением.

- Водитель совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.