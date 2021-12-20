На месте аварийных домов в Советском районе Орла построят новый жилой комплекс

Новый жилой комплекс вырастет в Советском районе Орла на месте старинных двухэтажек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Советском районе Орла появится новый жилой район. Новостройки возведут на месте аварийных двухэтажек, речь идет о территории между улицами Цветаева, Куйбышева и Наугорским шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла. Двухэтажки, построенные в середине прошлого века, заменят новыми домами, также планируется построить детский сад. Под застройку пойдет участок площадью около четырех гектаров.

- Окончательное решение о комплексном развитии этой территории будет принято до конца 2021 года. Срок реализации составит 10 лет. При этом за муниципалитетом сохраняются обязательства по расселению 10 домов, включенных в программу расселения, в срок до 2023 года. Расселением оставшихся домов займется потенциальный застройщик, срок – не позднее 2028 года, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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На застройку и развитие территории Правительство региона возьмет бюджетный кредит в сумме 180 миллионов рублей. В ближайшие два года на месте будущего жилого района будут создавать инфраструктуру: подводить газ, воду, систему электроснабжения, канализацию и так далее.

Об этажности застройки не сообщается.