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Происшествия20 декабря 2021 6:51

На перекрестке в Орле грузовик столкнулся с легковушкой

В ДТП пострадал водитель "ВАЗа"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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ДТП с участием грузовика и легковушки случилось в Советском районе

ДТП с участием грузовика и легковушки случилось в Советском районе

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле коммунальный грузовик, посыпавший улицы песком, столкнулся с легковушкой на перекрестке. В ДТП пострадал водитель "ВАЗа".

Авария случилась вечером 19 декабря, около десяти часов. Подробности рассказали в УГИБДД.

- Водитель 54 лет управлял автомобилем "Зил", он двигался по улице 60 Лет Октября со стороны Октябрьской в направлении Максима Горького. На перекрестке улиц 60 лет октября и Максима Горького при повороте налево произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался во встречном направлении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 45-летний мужчина, управлявший "ВАЗом" травмировался. Госпитализация ему не потребовалась.