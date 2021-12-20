Орловские полицейские вычислили дачных воров Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские полицейские вычислили мужчину и женщину, укравших с дачного участка металлические изделия. Похищенное они сдавали в пункт приема металлолома.

Заявление о краже написал местный житель. Он рассказал, что приехал на дачу, расположенную в Орловском районе, а с участка пропали металлические столбы, ванна и другие предметы.

- Полицейские выяснили, что к тайному хищению имущества заявителя могут быть причастны двое граждан - мужчина 60 лет и женщина 32 лет года рождения. Опросив данных лиц, оперативники установили, что некоторое время назад они приехали к участку заявителя на легковом автомобиле и, зайдя на территорию, похитили оттуда его имущество. Впоследствии они сдали его в пункт приема металлолома, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело против позарившихся на чужое похитителей возбуждено по статье "Кража".

Полицейские напоминают орловским дачникам, что по возможности ценные вещи на участках на зиму лучше не оставлять. Двери лучше установить максимально крепкие, оснастить их хорошими замками и почаще навещать дачный дом.