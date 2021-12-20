Прокурор встретился с журналистами Фото: Ольга СУПОНЕВА

Деятельность орловского Департамента образования заинтересовала прокуратуру. На встрече с журналистами 17 декабря глава надзорного ведомства рассказал, какие вопросы есть к сфере образования в области.

В числе проблем Малкин назвал не лучшее состояние некоторых детских лагерей и образовательных организаций (в том числе детского сада №1 в Мценске, жалоба на который дошла до Генпрокуратуры РФ), вспомнил историю с уголовным делом по закупке сухпайков для школьников и другое.

- Мы ездили по детским лагерям, некоторые как изоляторы временного содержания. Посетил детский сад во Мценске: проваленные полы, течет крыша, тревожную кнопку ввосьмером не могут нажать, чтобы вызвать помощь. У меня очень большие вопросы к Департаменту образования. Принимаются какие-то кадровые решения, люди пошли на повешение, нужно более внимательно рассмотреть все вопросы, - отметил Владислав Малкин.

Также он рассказал, что прокуратура намерена проконтролировать строительство самой большой школы в городе, на улице Зеленина. Малкин отметил, что здесь тоже есть вопросы.