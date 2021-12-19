В Орловскую область придут морозы до -19 градусов

Настоящая зима придет в Орел Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области сырая погода сменится настоящим зимним холодом. В регионе ожидаются морозы до -19 градусов уже через несколько дней. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на рабочую неделю 20-24 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 20 декабря столбики термометров опустятся до -7..-5 градусов. Пасмурно, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5 м/с, давление 731 мм рт.ст.

Во вторник 21 декабря на термометрах уже -14..-13 градусов. Снова пасмурно, небольшой снег. Давление повысится до 739 мм рт.ст., ветер северо-западный 4 м/с.

В среду 22 декабря столбики термометров опустятся до -19..-16 градусов. Небо затянуто тучами,небольшой снег. Ветер западный 3 м/с, давление 744 мм рт.ст.

В четверг 23 декабря мороз будет держаться на уровне -18..-13 градусов. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер и давление той же скорости и уровня.

В пятницу 24 декабря на термометрах -17..-10 градусом в ночное время и днем соответственно. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Ветер сменит направления на южное, скорость 6 м/с, давление 742 мм рт.ст.