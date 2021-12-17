На выходных в Орле небольшой минус и снег

На выходных в Орле небольшой минус, а вот на будущей неделе ударят настоящие морозы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущих выходных в Орле ожидается пасмурная погода с небольшими минусовыми значениями и снегопадом. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 18-19 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 18 декабря небо затянуто тучами. В ночное время на термометрах -2 градуса, днем до -1. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 3 м/с, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В воскресенье ночью ожидается -3 градуса и снегопад. А вот днем, вероятно, впавший за ночь снег подтает: в светлое время суток на термометрах 0. Пасмурно, сильный ветер с юго-запада со скоростью 7 м/с. Давление понизится до 725 мм рт.ст.

На будущей неделе в регион придет настоящая зима. Циклон принесет морозы до -20 градусов и снегопады.