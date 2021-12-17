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Происшествия17 декабря 2021 13:31

Пенсионерка из Орла отдала мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей

Женщина думала, что помогает родному человеку
Сергей Силаев
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Следствие продолжается

Следствие продолжается

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пенсионерка из Орла отдала мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей. Женщина думала, что помогает родному человеку.

Преступники позвонили 84-летней местной жительнице по телефону и сообщили, что ее родственница попала в беду и ей нужны деньги. После долгой телефонной беседы к пенсионерке пришел незнакомец и забрал крупную сумму под предлогом помощи ее родному человеку. Женщина не смогла дозвониться до родного человека и отдала деньги.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники занимаются розыском преступников, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.