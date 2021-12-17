Фото: Вячеслав Коваленко

Салют в новогоднюю ночь-2022 в Орле запустят в час ночи. Горожане сами выбрали время для запуска

Мэр Орла Юрий Парахин предложил землякам выбрать в своих социальных сетях наиболее удобное время для запуска фейерверка: полночь, час или два часа ночи. Чуть более половины участников выбрали второй вариант.

Голосование шло три дня, в нем приняли участие 2 129 человек. Из них 1 065 выбрали самый популярный вариант.

В текущем году помимо времени запуска салюта изменится и формат пиротехнического представления. Высота фейерверка не превысит 50 метров. В центре города запланирована стрельба из трёх точек у здания областного Правительства, а в Северном районе салют будет около КДЦ «Металлург».