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Происшествия17 декабря 2021 11:02

В Орловской области при земляных работах найдены останки 18 людей

Следователи считают, что это захоронение времен Великой Отечественной войны
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Кадр из видео СУ СК РФ по Орловской области

Кадр из видео СУ СК РФ по Орловской области

В Болховском районе Орловской области при земляных работах строители наткнулись на человеческие останки. Обнаруженные скелеты, по версии следователей, - захоронение времен Великой Отечественной войны.

Останки заметили в котловане, при проведении строительных работ на территории завода полупроводниковых приборов. Кости были закопаны на глубину более, чем два метра. Вопросов еще много, но вероятнее всего рабочие наткнулись на захоронение сороковых годов прошлого века. На месте продолжают работу следователи вместе с поисковиками.

- Организовано проведение осмотра места происшествия, в ходе которого на данный момент обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными для применения огнестрельного оружия. Проведение осмотра продолжается, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Впереди целый ряд экспертиз, в том числе генетические, предстоит установить и причины смерти, а также личности умерших. Также ФСБ займется поисками родственников погибших.