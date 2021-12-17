В настоящее время ведется следствие

В жилище орловчанки проник сосед по общежитию и обокрал ее на 50 тысяч рублей. Из комнаты пропали холодильник, три швейных машинки и морозильная камера.

Орловчанка обратилась в полицию. Она рассказала полицейским, что из ее комнаты в общежитии пропало имущество. Общая стоимость украденного составляет 50 тысяч рублей. Местная жительница объяснила, что долгое время не проживает по данному адресу.

Оперативники выяснили, что неизвестные вскрыли дверь и совершили кражу. Позже было установлено, что 27-летний сосед сдал часть похищенного имущества на металл. Остальное полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.