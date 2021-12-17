Количество победивших болезнь более чем в два раза превышает количество заболевших Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за сутки 229 человек заразились коронавирусом. 492 пациента выздоровели, 8 человек не справились с болезнью, сообщил федеральный оперштаб.

Количество заболевших продолжает постепенно снижаться. За прошедшие сутки 229 человек получили положительный тест на коронавирус. Общее количество выявленных случаев составляет 67 734.

Число орловцев, победивших болезнь, более чем в два раза превышает количество заболевших – 492. Всего за время пандемии в Орловской области от коронавируса вылечились 56 756 пациентов.

Смертность остается на высоком уровне. За прошедшие 24 часа еще 8 орловцев не смогли победить болезнь. Общее количество умерших в области за время пандемии – 1 405.