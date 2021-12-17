Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле «волшебная» пожарная машина исполнила новогодние желания детей. Огнеборцы встретили маленьких гостей, которые проходят лечение в областной детской больнице, и подарили им подарки.

Юные орловцы со своими родителями стали участниками акции «Волшебная пожарная машина». Ее организовали сотрудники МЧС России по Орловской области совместно с волонтерами ВСКС.

Экскурсия проходила в гараже, где находятся красно-белые автомобили. Сотрудник первой ПСЧ Александр Гревцев продемонстрировал действия огнеборцев во время пожара и рассказал какое оборудование есть в пожарной машине, как работает насос и за какое время пожарные выезжают на вызов.

Ребята самостоятельно попробовали потушить условный пожар и примерили пожарную форму. Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области напомнили маленьким орловцам, что нужно всегда быть осторожными и внимательными.

После этого, Дед Мороз и Снегурочка появились в гараже первой спасательной части города Орла и всем участникам вручили подарки. Пожарные пригласили малышей прокатиться на пожарной машине и приготовили чаепитие. Акция прошла в третий раз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.