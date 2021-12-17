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Экономика17 декабря 2021 8:46

Более 4 тысяч орловских предпринимателей получили грант на выплату заработной платы сотрудникам

Об этом сообщил руководитель Департамента экономического развития Сергей Антонцев
Сергей Силаев
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Выплату получили 10 300 работников

Выплату получили 10 300 работников

Фото: Сергей Силаев

Более 4 тысяч орловских предпринимателей получили грант на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщил руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев на заседании регионального штаба.

– На сегодняшний день 4 117 орловских предпринимателей воспользовались возможностью получения безвозмездного гранта в виде выплаты заработной платы на одного сотрудника. Выплатой уже охвачено 10 300 работников. Выдано займов на общую сумму более 1 млн рублей, еще несколько заявок находится на рассмотрении, – отметил руководитель Департамента.

В регионе продолжается работа по содействию малому и среднему бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Получение безвозмездного гранта на заработную плату одного сотрудника является самой востребованной мерой государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.