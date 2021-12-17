Проверки соблюдения «масочного режима» проводятся ежедневно Фото: Сергей Силаев

Орловцы заплатили более 1,8 миллиона рублей за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на заседании регионального штаба.

В настоящее время контроль за соблюдением санитарных требований усилен. За последнюю неделю проведено 5 рейдов, 3 из которых прошли на остановках около ярмарок выходного дня. Сотрудники полиции, Департамента, ГИБДД и администрации города проверили более 250 автобусов и составили 20 протоколов на пассажиров.

Общая сумма штрафов в общественном транспорте за время пандемии составила 1 миллион 827 тысяч рублей. Сотрудники Департамента ежедневно проверяют соблюдение «масочного режима» с помощью фото и видеофиксации, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.