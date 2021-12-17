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Общество17 декабря 2021 6:43

283 тысячи орловцев полностью прошли вакцинацию от ковида

Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев
Сергей Силаев
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В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Архив "КП"

283 тысячи орловцев полностью прошли вакцинацию от ковида. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев на заседании регионального штаба.

– В настоящее время в регионе 373 915 человек получили 1 дозу вакцины и 283 364 человека завершили вакцинацию, – отметил Владимир Николаев.

В настоящий момент в регионе развернуто 1 873 койки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Из них занято 1 434, а свободны – 439. На амбулаторном лечении находятся 4 909 пациентов.

Заместитель руководителя подчеркнул, что в предстоящие праздники и выходные в медицинских учреждениях можно будет пройти вакцинацию. В регионе ограничительные меры продлены до 15 января, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.