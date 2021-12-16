Орловский краеведческий музей отпразднует День рождения

Фото: пресс-служба Орловского Краеведческого музея

Орловский краеведческий музей 19 декабря отпразднует День Рождения. Ему исполнится 124 года.

Орловцы смогут побывать 18 декабря на дне открытых дверей. Для посетителей подготовлена следующая программа: 12.30 – показ научно-популярного фильма «Мой личный дракон» (по предварительной записи), в 14.00 пройдет интерактивная программа «Волшебный фонарь» (история купеческого города Орла, по предварительной записи).

В 15.00 состоится знакомство с книгой А. Гусельникова «Герои Коляды» (по предварительной записи). А с 10.00 до 16.00 у зрителей появится возможность ознакомиться с выставками музея и экспозицией.

- Предварительная запись ведется по телефону 47-13-91 с 15 по 18 декабря 2021 года. В музее соблюдается масочный режим, - сообщает пресс-служба Орловского Краеведческого музея.