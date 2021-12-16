Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 12:54

Под Орлом добиваться капремонта жилого дома пришлось через суд

Организация не отремонтировала здание и нарушила права жильцов
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Под Орлом добиваться капремонта жилого дома пришлось через суд. Организация не отремонтировала здание и нарушила права жильцов.

В ходе проверки установлено, что один из многоквартирных домов в поселке городского типа Змиевка остался без ремонта. Положения адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» не исполнены.

Прокуратура направила в Железнодорожный суд города Орла иск об обязании компании проведения комплексного капитального ремонта. Суд удовлетворил требования, но пока решение в законную силу не вступило, сообщила пресс-служба Прокуратура Орловской области.