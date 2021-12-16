Фоторепортаж: Орел преображается к новому 2022 году

Город готовится к новому году
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
До новогодних праздников остается совсем немного времени и Орел активно наряжают к главной ночи года. Делимся с вами снимками преображающегося накануне 2022 года города.
Центром притяжения, по традиции, станет площадь Ленина. Здесь уже установили праздничную ель, ярмарочные домики, а также светящиеся деревья. Также на площади откроется каток.
На площади Ленина нарядили ель
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
От площади можно прогуляться по улице Ленина и Александровскому мосту. Кстати, на период праздников с 18 декабря до 15 января она станет полностью пешеходной. Участки, где сейчас передвигаются автомобилисты, закроют для транспорта для безопасности.
Елка на улице Ленина
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На центральной пешеходной улице в этом году разместилась елка.
Присоединяются к праздничному преображению и кафе, магазины: на улице Ленина многие ресторанчики украсили фасады и прилегающую территорию.
Чем не фотозона?
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Детском парке в этом году обновились декорации: их орловцы еще не видели. Елка-арка уже стала местом притяжения для любителей селфи, а на входе со стороны подвесного моста гостей встречает светящаяся ротонда.
Светящаяся ротонда в Детском парке
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, всего в этом году в городе появится семь новогодних елей, самая большая из которых - на обновленной площади Жукова. Прогуляться и ощутить атмосферу праздника можно будет и в парке Победы, его тоже украсят к Новому году.
Улица Ленина уже принярадилась
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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