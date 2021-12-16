Фоторепортаж: Орел преображается к новому 2022 году

Город готовится к новому году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До новогодних праздников остается совсем немного времени и Орел активно наряжают к главной ночи года. Делимся с вами снимками преображающегося накануне 2022 года города.

Центром притяжения, по традиции, станет площадь Ленина. Здесь уже установили праздничную ель, ярмарочные домики, а также светящиеся деревья. Также на площади откроется каток.

На площади Ленина нарядили ель Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

От площади можно прогуляться по улице Ленина и Александровскому мосту. Кстати, на период праздников с 18 декабря до 15 января она станет полностью пешеходной. Участки, где сейчас передвигаются автомобилисты, закроют для транспорта для безопасности.

Елка на улице Ленина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На центральной пешеходной улице в этом году разместилась елка.

Присоединяются к праздничному преображению и кафе, магазины: на улице Ленина многие ресторанчики украсили фасады и прилегающую территорию.

Чем не фотозона? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Детском парке в этом году обновились декорации: их орловцы еще не видели. Елка-арка уже стала местом притяжения для любителей селфи, а на входе со стороны подвесного моста гостей встречает светящаяся ротонда.

Светящаяся ротонда в Детском парке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, всего в этом году в городе появится семь новогодних елей, самая большая из которых - на обновленной площади Жукова. Прогуляться и ощутить атмосферу праздника можно будет и в парке Победы, его тоже украсят к Новому году.

Улица Ленина уже принярадилась Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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