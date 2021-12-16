Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 11:59

Орловский театр кукол собирает подарки для малышей из Мценского детского дома

В предновогодней благотворительной акции "Добрый театр" может поучаствовать любой желающий
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Собранные подарки передадут малышам из Мценского детского дома

Собранные подарки передадут малышам из Мценского детского дома

Орловский театр кукол запустил предновогоднюю благотворительную акцию "Добрый театр". Каждый желающий может поучаствовать в ней: принести подарки, которые после будут переданы воспитанникам Мценского детского дома.

- Вы можете оставить на вахте театра игрушки, канцтовары, настольные игры, раскраски, паззлы, которые будут переданы воспитанникам Мценского детского дома для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей дошкольного возраста, - сообщили в Орловском театре кукол.

Акция продлится до 20 декабря 2021 года. А если прикрепить к подарку визитку с номером телефона и именем, можно принять участие в розыгрыше пригласительного билета.