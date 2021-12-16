Орловский театр кукол собирает подарки для малышей из Мценского детского дома

Собранные подарки передадут малышам из Мценского детского дома

Орловский театр кукол запустил предновогоднюю благотворительную акцию "Добрый театр". Каждый желающий может поучаствовать в ней: принести подарки, которые после будут переданы воспитанникам Мценского детского дома.

- Вы можете оставить на вахте театра игрушки, канцтовары, настольные игры, раскраски, паззлы, которые будут переданы воспитанникам Мценского детского дома для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей дошкольного возраста, - сообщили в Орловском театре кукол.

Акция продлится до 20 декабря 2021 года. А если прикрепить к подарку визитку с номером телефона и именем, можно принять участие в розыгрыше пригласительного билета.