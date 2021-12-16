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Общество16 декабря 2021 11:46

В Орле отремонтируют перила Тургеневского моста за 38 миллионов рублей

Об этом сообщил заместитель мэра Олег Минкин на заседании комитета
Сергей Силаев
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Перила стали опасны для пешеходов

Перила стали опасны для пешеходов

Фото: Сергей Силаев

В Орле отремонтируют перила Тургеневского моста за 38 миллионов рублей. Об этом сообщил 16 декабря заместитель мэра Олег Минкин на заседании комитета городского совета.

Сейчас они выглядят подобным образом

Сейчас они выглядят подобным образом

Фото: Сергей Силаев

Устаревшие перила планировалось отремонтировать в 2021 году, но на это не хватило средств. Работы планируется провести в 2022 году. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация и выделено 38 миллионов рублей.

Уже в следующем году мост приведут в порядок

Уже в следующем году мост приведут в порядок

Фото: Сергей Силаев

На эти деньги планируется полностью заменить перила, отремонтировать опоры для фонарей и украсить мост. Во время работ закрытия моста не будет.

В текущем году средств на ремонт не хватило

В текущем году средств на ремонт не хватило

Фото: Сергей Силаев