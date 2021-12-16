Перила стали опасны для пешеходов Фото: Сергей Силаев

В Орле отремонтируют перила Тургеневского моста за 38 миллионов рублей. Об этом сообщил 16 декабря заместитель мэра Олег Минкин на заседании комитета городского совета.

Сейчас они выглядят подобным образом Фото: Сергей Силаев

Устаревшие перила планировалось отремонтировать в 2021 году, но на это не хватило средств. Работы планируется провести в 2022 году. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация и выделено 38 миллионов рублей.

Уже в следующем году мост приведут в порядок Фото: Сергей Силаев

На эти деньги планируется полностью заменить перила, отремонтировать опоры для фонарей и украсить мост. Во время работ закрытия моста не будет.