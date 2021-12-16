Перила стали опасны для пешеходов
Фото: Сергей Силаев
В Орле отремонтируют перила Тургеневского моста за 38 миллионов рублей. Об этом сообщил 16 декабря заместитель мэра Олег Минкин на заседании комитета городского совета.
Сейчас они выглядят подобным образом
Фото: Сергей Силаев
Устаревшие перила планировалось отремонтировать в 2021 году, но на это не хватило средств. Работы планируется провести в 2022 году. На данный момент подготовлена проектно-сметная документация и выделено 38 миллионов рублей.
Уже в следующем году мост приведут в порядок
Фото: Сергей Силаев
На эти деньги планируется полностью заменить перила, отремонтировать опоры для фонарей и украсить мост. Во время работ закрытия моста не будет.
В текущем году средств на ремонт не хватило
Фото: Сергей Силаев