Предъявлено окончательное обвинение чиновнице орловского депздрава

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Окончательное обвинение предъявлено чиновнице орловского депздрава по уголовной статье "Халатность". По версии следствия, из-за действий, а точнее бездействия, женщины остались без лечебного питания и льготных лекарств дети с серьезными заболеваниями.

Уголовное дело теперь уже бывшей начальницы одного из управлений областного департамента здравоохранения расследует региональный следком. Установлено, что с апреля 2020 по март 2021 года своевременно не были заключены контракты на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников на сумму больше 640 тысяч рублей. Своим подчиненным женщина не поручила организовать закупку, при этом зная, что жителям не хватает лекарств, медизделий, специализированного питания.

Так, "Комсомолка" рассказывала историю семьи, в которой воспитывается ребенок с редким заболеванием: родители бились во все инстанции, но получить специализированную смесь для питания не могли несколько месяцев.

- Вследствие недобросовестного отношения обвиняемой к выполнению своих должностных обязанностей существенно нарушены права 29 жителей Орловской области, в том числе из них 15 несовершеннолетних. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование дела на контроль взял центральный аппарат СК России. Редакция "КП-Орел" следит за дальнейшим развитием событий.

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