Орловцам расскажут, когда в России начали играть в солдатики

В Орле состоится лекция "История российских солдатиков. Прошлое и современность" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущие выходные в Орле состоится лекция "История российских солдатиков. Прошлое и современность". Любителей и знатоков настольных тактических игр и истории ждут в Орловской областной библиотеке Бунина.

Экскурс в историю солдатиков и их особенности в разные эпохи проведет опытный реконструктор и мастер по пошиву исторического костюма Валерий Панов.

- Лектор покажет участникам мероприятия солдатиков из личной коллекции и расскажет, насколько сейчас актуальны настольные игры, а также почему важно учить детей играть в игрушки, - рассказали "КП" в Бунинке.

Посещение лекции по предварительной записи по телефону (4862) 76-49-20 или личным сообщением на странице библиотеки Вконтакте. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

КОГДА? ГДЕ?

19 декабря в 14.00

Ул. Максима Горького, 43

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