Орловцам расскажут, когда в России начали играть в солдатики

В Орле состоится лекция "История российских солдатиков. Прошлое и современность"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В грядущие выходные в Орле состоится лекция "История российских солдатиков. Прошлое и современность". Любителей и знатоков настольных тактических игр и истории ждут в Орловской областной библиотеке Бунина.
Экскурс в историю солдатиков и их особенности в разные эпохи проведет опытный реконструктор и мастер по пошиву исторического костюма Валерий Панов.
- Лектор покажет участникам мероприятия солдатиков из личной коллекции и расскажет, насколько сейчас актуальны настольные игры, а также почему важно учить детей играть в игрушки, - рассказали "КП" в Бунинке.
Посещение лекции по предварительной записи по телефону (4862) 76-49-20 или личным сообщением на странице библиотеки Вконтакте. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.
КОГДА? ГДЕ?
19 декабря в 14.00
Ул. Максима Горького, 43
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