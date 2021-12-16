За последние сутки в Орле и области заболело коронавирусом 235 человек, 7 скончалось

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом и смертельные исходы, несколько сотен пациентов выписаны по выздоровлению. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 16 декабря 2021 года.

Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с covid-19, подтвердился коронавирус еще у 235 орловцев. Таким образом суммарное число заболевших - 67 505.

Выздоровел и выписан из больниц или снят с домашнего наблюдения еще 451 пациент. Общее число выздоровевших - 56 264.

К сожалению, зафиксированы и новые смертельные исходы. Ушло из жизни 7 орловцев, болевших коронавирусом. Всего смертей от ковида в регионе зафиксировано 1 397.