Следствие продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Кромском районе вор разбил окно, проник в дом и украл тележку. Мужчина ранее был судим за кражу.

Местный житель обратился в полицию и рассказал, что в доме односельчанки разбито окно, а она в нем временно не проживает. Оперативники связались с хозяйкой дома, выехали на место и установили, что неизвестные разбили в окно, проникли внутрь и украли тележку.

Полицейские установили, что 34-летний мужчина совершил преступление. Местный житель ранее был судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.