Фото: Вячеслав Коваленко

Орловец выплатил 300 тысяч рублей за штрафы ГИБДД. Полицейские и судебные приставы вынудили должника погасить задолженности.

36-летний житель Орла накопил неоплаченные штрафы на сумму около 300 тысяч рублей. Благодаря системе глобального слежения за автомобилями дежурный специального батальона отследил местоположение транспортного средства должника и передал информацию экипажу ДПС.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и переправили водителя к судебным приставам. После чего орловца ограничили в праве управления транспортным средством, наложили арест на банковские счета и вынесли запрет на регистрацию недвижимости.

Благодаря взаимодействию полицейских и судебных приставов местный житель выплатил все штрафы, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.