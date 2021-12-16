Благотворительный турнир "Кубок Системы" поможет собрать средства для юного орловца с ДЦП

Уже в грядущую субботу, 18 декабря, в Орле состоится благотворительный спортивный турнир. За "Кубок Системы" поборются участники в разных дисциплинах.

За звание сильнейших спортсменам придется посоревноваться в народном жиме, жиме лежа, а также строгом подъеме на бицепс. "Кубок Системы" - это не просто зрелищное спортивное событие, в первую очередь - это праздник добра. Все собранные средства пойдут на покупку велотренажера, необходимого для реабилитации юного орловца с диагнозом ДЦП.

- Сейчас в нашей помощи нуждается Кирилл Зарипов. Мальчику поставили диагноз «спастическая диплегия» – самая распространенная форма ДЦП. В связи с его заболеванием он не может устойчиво стоять и ходить. Для его реабилитации необходим специальный велотренажр, который требует вложений. Мы надеемся, что вместе сможем собрать достаточную сумму, чтобы помочь Кириллу. И значит, сделать его чуточку счастливее! - поделилась с "Комсомолкой" Юлия Бычкова, директор фитнес-клуба "Система Комплекс".

КОГДА? ГДЕ?

18 декабря, с 12.00

ул. Тургенева, 40 (фитнес-клуб "Система Комплекс)