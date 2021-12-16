Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

В Орловской области горела баня. Пожар случился из-за проводки.

В поселке Лесничество Шаблыкинского района загорелась деревянная баня. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей примерно в 05.30 утра. Сотрудники 37-й пожарно-спасательной части выехали на место и потушили пожар. Внутренняя обшивка бани успела выгореть.

Предположительной причиной возгорания является аварийный режим электрической проводки в парилке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.