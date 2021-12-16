На Привокзальной площади в Орле задержали мужчину с наркотиками. 44-летний орловец припрятал в своем кармане "синтетику.

Полицейские на привокзальной площади Орла заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Оперативники решили доставить местного жителя в дежурную часть. Запах алкоголя от него не исходил.

После личного досмотра 44-летнего мужчины в кармане брюк обнаружили прозрачный пакет. В нем находилось кристаллическое вещество белого цвета. Исследование экспертов показало, что содержимое пакета – синтетический наркотик массой 0,33 грамма. Местный житель рассказал, что приобрел «синтетику» бесконтактным способом через тайник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства». Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Орел.