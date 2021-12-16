Повышение платы за содержание жилья в Орле временно отложили Фото: Ольга СУПОНЕВА

Повышение платы за содержание жилья в Орле временно отложили. Депутаты горсовета решили этот вопрос разобрать подробнее и отправили на доработку до января 2022 года.

Вопрос об увеличении тарифов за содержание жилых домов внесла городская администрация на комитет по ЖКХ 15 декабря. Предлагалось, учитывая рост цен за последние два года, проиндексировать размер оплаты на 12,56%.

- Следует отметить, что администрация Орла, несмотря на ежегодную индексацию потребительских тарифов на услуги организаций ЖКХ, на протяжении последних четырех лет на обращалась в горсовет с предложениями согласовать изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики, индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе в настоящее время составляет 8,12%, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Также отмечается, что из-за роста тарифа увеличится нагрузка на городской бюджет, ведь вырастут расходы на ремонт и содержание муниципального жилья. Вопрос доработают.