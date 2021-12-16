В Орле спасатели вызволили кошку из вентиляционной шахты

Спасатели вызволили застрявшую в вентиляционной шахте кошку. Фото: архив "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле спасатели вновь пришли на помощь четверолапому, попавшему в беду. В этот раз им пришлось вызволять застрявшую в вентиляционной шахте кошку.

Животное забралось в шахту на уровне первого этажа в одной из многоэтажек на Комсомольской улице. Самостоятельно выбраться из плена не было никакой возможности. На подмогу подоспели сотрудники МЧС.

- По согласованию с собственником были проведены работы по освобождению животного, которое после было передано хозяйке, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.