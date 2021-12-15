В Орле снова ожидается снег с дождем, гололед и ветер

В Орле в ближайшие пару дней снова ожидается снег с дождем, температурные качели и гололедица Фото: Ольга СУПОНЕВА

Календарная зима пришла, а вот погодная никак не хочет воцариться в Орле. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня снова ожидается дождливая и сырая погода, местами гололед, налипание снега и сильный ветер.

По прогнозу Росгидрометцентра, в четверг 16 декабря в ночное время -2 градуса днем до +3. Пасмурно, осадки в виде снега с дождем. Местами туман, гололед. Ветер западный ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Давление на уровне 743 мм рт.ст.

В пятницу 17 декабря похожие погодные капризы. На термометрах от -3 до +2, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололед. Ветер западный 6-11 м/с.

При этом уже на следующей неделе в регионе ожидаются сильны холода: уже через неделю столбики термометров опустятся до -17.