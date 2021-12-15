В Орловской области около 7 миллиардов рублей вложат в реализацию нацпроектов

Около семи миллиардов рублей в Орловской области пойдет на нацпроекты в 2022 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2022 году планируется вложить в реализацию нацпроектов около семи миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время оглашения инвестпослания 15 декабря.

Запланированная для реализации национальных проектов сумма - 6,8 миллиарда рублей. Это на 33% или на 1,7 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. Деньги пойдут на продолжение реконструкции Красного моста в Орле, ремонт больниц и дорог, строительство корпуса школы и детской поликлиники в городе Ливны, создание МФЦ в городе Мценске, реконструкцию и ремонт дорог.

Кроме того, по нацпроектам в 2022 году планируется создать еще три современных модельных библиотеки, построить станцию умягчения воды, отремонтировать несколько домов культуры на селе, привести в порядок дворы, парки, скверы, создать новые спортплощадки.