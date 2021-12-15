Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям Орла предложили самим выбрать время для новогоднего салюта. Проголосовать можно онлайн.

Ранее стало известно о том, что в ночь с 31 декабря на 1 января в небо все-таки взовьются залпы праздничного фейерверка. А теперь мэр Юрий Парахин в соцсетях предложил орловцам определиться со временем запуска.

- Обычно залпы выпускают в 2 часа ночи. Но в этом году мы готовы выслушать альтернативное мнение. Выбирайте удобный для вас час в опросе ниже. Давайте делать праздник вместе! - написал Парахин на своей странице Вконтакте.

Варианты такие: полночь, час и два часа ночи. Проголосовать можно здесь.