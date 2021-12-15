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Общество15 декабря 2021 15:09

Орловцы отправятся на обязательные работы и заплатят штраф за несанкционированные митинги

Суд наказал горожан, организовавших в ноябре акции против ограничений по коронавирусу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцам придется мести улицы и заплатить штраф за участие в несанкционированной акции

Орловцам придется мести улицы и заплатить штраф за участие в несанкционированной акции

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле суд выбрал наказание для горожан, причастных к организации несанкционированных митингов. Орловцы заплатят штрафы и отправятся на обязательные работы.

Речь идет о несогласованных акциях, прошедших в ноябре: тогда некоторые орловцы выступили против ограничений, принятых в регионе в связи с коронавирусом. Правосудие признало горожан виновными в организации митингов и распространении сведений о них.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, одному из участников несанкционированных акций придется провести 20 часов на обязательных работах, другой заплатит 20 тысяч штрафа.