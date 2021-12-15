За пропаганду терроризма орловец на три года отправится за решетку

Жителя Орловской области осудили за призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях Фото: Архив "КП"

Жителю Орловской области суд вынес приговор за пропаганду терроризма. Орловец на несколько лет отправится в колонию.

Дело на горожанина было заведено после проверки сотрудниками УФСБ.

- Задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Орловской области, причастного к незаконному подключению к телекоммуникационному оборудованию и администрированию анонимных аккаунтов социальной сети, посредством которых распространил призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, в том числе в отношении сотрудников органов государственной власти, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Дело рассматривалось в Западном военном суде, в итоге Фемида признала орловца виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Наказанием станет три года лишения свободы.