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Происшествия15 декабря 2021 14:08

За пропаганду терроризма орловец на три года отправится за решетку

Призывы к экстремистской и террористической деятельности орловец распространял в соцсетях
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Жителя Орловской области осудили за призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях

Жителя Орловской области осудили за призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях

Фото: Архив "КП"

Жителю Орловской области суд вынес приговор за пропаганду терроризма. Орловец на несколько лет отправится в колонию.

Дело на горожанина было заведено после проверки сотрудниками УФСБ.

- Задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Орловской области, причастного к незаконному подключению к телекоммуникационному оборудованию и администрированию анонимных аккаунтов социальной сети, посредством которых распространил призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, в том числе в отношении сотрудников органов государственной власти, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Дело рассматривалось в Западном военном суде, в итоге Фемида признала орловца виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Наказанием станет три года лишения свободы.