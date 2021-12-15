Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 13:55

Яму на тротуаре возле детского парка Орла устранят в ближайшее время

Пока что провал на пешеходной дорожке в переулке Почтовом оградили
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Яму оградили и установили знак

Яму оградили и установили знак

Яму, образовавшуюся на тротуаре возле детского парка Орла, в ближайшее время залатают. Пока что дыру оградили и установили дорожный знак, чтобы предупредить пешеходов об опасности.

Как уже писала "КП", 15 декабря в Почтовом переулке неподалеку от парка был обнаружен провал. Осел грунт, а вместе с ним и асфальт, образовав яму в несколько десятков сантиметров.

- Направлено письмо в МУП "Спецавтобаза" с требованием незамедлительно произвести ямочный ремонт тротуара, на указанном участке. Работы по устранению данного разрушения будут произведены до 17 декабря, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Орла.