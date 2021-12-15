Яму на тротуаре возле детского парка Орла устранят в ближайшее время

Яму оградили и установили знак

Яму, образовавшуюся на тротуаре возле детского парка Орла, в ближайшее время залатают. Пока что дыру оградили и установили дорожный знак, чтобы предупредить пешеходов об опасности.

Как уже писала "КП", 15 декабря в Почтовом переулке неподалеку от парка был обнаружен провал. Осел грунт, а вместе с ним и асфальт, образовав яму в несколько десятков сантиметров.

- Направлено письмо в МУП "Спецавтобаза" с требованием незамедлительно произвести ямочный ремонт тротуара, на указанном участке. Работы по устранению данного разрушения будут произведены до 17 декабря, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Орла.